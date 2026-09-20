"Le Canada est à la fois notre partenaire, mais nous en sommes aussi dépendants", déclare Bernard Briand, président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que le président français va recevoir le Premier ministre canadien Mark Carney à Saint-Pierre.
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel français "dépendant" du Canada
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