Une "sentinelle" tricolore en plein Atlantique Nord, malgré tempêtes et aléas: dans le petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, où se rend Emmanuel Macron dimanche et lundi, chacun se sent porteur d'un petit bout de France, n'en déplaise à Donald Trump.
Saint-Pierre-et-Miquelon, avant-poste français face à Washington
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