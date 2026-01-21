 Aller au contenu principal
Saint-Louis-du-Sénégal face à la montée des eaux et au changement climatique

information fournie par France 24 21/01/2026 à 14:35

Ancienne capitale du Sénégal, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la ville de Saint-Louis est menacée par la montée des eaux. Environ 70 % de sa surface pourraient disparaître d'ici 2100, selon des projections. Un reportage de nos collègues de France 2.

1

