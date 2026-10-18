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Sahara occidental: le Polisario conteste l'envoyé spécial de l'ONU

information fournie par France 24 18/10/2026 à 23:31

À deux semaines du vote du prolongement ou non du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), le Front Polisario s'est fendu d'un communiqué mardi 13 octobre à la suite des dernières réunions à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mouvement indépendantiste sahraoui pointe des divergences profondes avec la méthode de l'envoyé personnel de l'ONU sur place, Staffan de Mistura.

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