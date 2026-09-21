Le parti de Vladimir Poutine a remporté sans surprise une large majorité aux législatives de dimanche 20 septembre, marquées par des attaques de drones ukrainiens auxquelles Moscou a promis une riposte.
Russie : le parti de Poutine largement en tête des législatives marquées par des attaques de drones
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