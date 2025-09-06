Des milliers de personnes manifestent à Londres, au Royaume-Uni, en soutien aux Palestiniens alors que l'armée israélienne a appelé les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers une zone déclarée "humanitaire" plus au sud, en prévision d'un assaut au sol sur cette agglomération, la plus grande du territoire palestinien dévasté par 23 mois de guerre. IMAGES
Royaume-Uni : manifestation à Londres en soutien aux Palestiniens
