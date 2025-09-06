Selon une enquête du Syndicat des enseignants-UNSA, un enseignant sur deux envisagerait de changer de métier. Entre les salaires jugés insuffisants et les conditions de travail de plus en plus dures, il y a une véritable crise des vocations. Comment y remédier ? On en parle avec Sophie Vénétitay, professeure de sciences économiques et sociales et secrétaire générale du Snes-FSU, le principal syndicat du secondaire.
Peut-on encore sauver l'école ?
