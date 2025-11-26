Au Royaume-Uni, l'un des principaux architectes de la campagne en faveur de la sortie de l'UE est le favori pour devenir le prochain Premier ministre. Nigel Farage et son parti populiste, Reform UK, sont en pleine ascension dans les sondages. Depuis des années, Nigel Farage affirme que l'immigration est la cause des problèmes du pays, de l'augmentation du coût de la vie aux longues listes d'attente dans les hôpitaux. Un reportage de Clovis Casali et Claire Paccalin.
Royaume-Uni : l'immigration divise les électeurs, Reform UK en pleine ascension
