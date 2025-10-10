Robert Badinter est entré au Panthéon

Robert Badinter est entré jeudi au Panthéon, le temple de l'universalisme républicain, lors d'une cérémonie solennelle en hommage à l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France.
