Retraites : ces solutions pour pérenniser vos pensions

Le système de retraite montre des signes d'essoufflement, ce qui relance l'idée d'un modèle hybride mêlant répartition et capitalisation pour maintenir le taux de remplacement. Une telle évolution poserait la question du financement, du temps de mise en place et de l'effort demandé aux actifs, notamment via une hausse progressive des cotisations vieillesse. La généralisation des PER à toutes les entreprises apparaît également comme un levier majeur pour renforcer l'épargne retraite. L'analyse de Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'Ofi Invest.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PERin assurantiel en ligne le moins cher du marché tous frais compris. Étude du cabinet Ailancy de novembre 2025
- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par des experts BlackRock, un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)
Ce produit présente un risque en perte de capital.