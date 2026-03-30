Retraite : faut-il sortir en capital ou transformer son épargne en rente viagère ?

Au moment de la retraite, une question clé s'impose : récupérer son épargne en capital ou la convertir en rente viagère ? Liberté et flexibilité d'un côté, sécurité d'un revenu garanti de l'autre. Fiscalité, risques, frais, options… décryptage avec Arnaud Lelong journaliste patrimoine chez Boursorama pour faire un choix éclairé.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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Ce produit présente un risque en perte de capital.