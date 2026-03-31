"Un moment magique", s'émeut une fan de Céline Dion qui a assisté à l'annonce du retour sur scène de la chanteuse canadienne lundi soir, tandis que d'autres se réjouissent : "avec ses problèmes de santé, c'est quand même beau de sa part de revenir". Pour fêter ses 58 ans, la star a annoncé lundi soir dans une vidéo et via des messages projetés sur la tour Eiffel, une série de dix concerts en septembre et octobre à Paris, officialisant son retour après six ans loin du public.
Retour de Céline Dion sur scène: ses fans se réjouissent
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