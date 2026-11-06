Au sommaire de l'émission cette semaine, la claque de Donald Trump aux élections de mi mandat et le "Bluenami" historique des démocrates qui remportent les deux chambres de manière très nette. Quelles conséquences sur la politique étrangère des Etats-Unis, de la guerre en Iran à l'aide à Israël en passant par le dossier ukrainien? On en parle avec nos chroniqueurs.
Résultats des Midterms, conséquences sur la politique étrangère US et mobilisation sociale en France
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