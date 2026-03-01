 Aller au contenu principal
Représailles iraniennes contre Israël: au moins un mort à Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 16:51

Une frappe iranienne dans la région de Tel-Aviv a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés selon les secours. L'Iran a mené des représailles en Israël et dans le Golfe à la suite de l'attaque américano-israélienne qui a notamment tué le guide suprême Ali Khamenei.

Proche orient
Etats-Unis / Iran
