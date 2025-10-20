Rencontre Trump/Poutine : Macron veut voir l'Ukraine et les Européens "autour de la table"

information fournie par AFP Video • 20/10/2025 à 20:32

Le président français Emmanuel Macron estime que les Ukrainiens et les Européens "devraient être autour de la table" lors de la rencontre annoncée entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. "Je pense que c’est une très bonne chose que les présidents puissent se rencontrer pour discuter de leur agenda bilatéral. À partir du moment où ils discuteraient du sort de l’Ukraine, les ukrainiens devraient être autour de la table," ajoute t-il lors d’une conférence de presse à Portoroz, en Slovénie pour une réunion des pays méditerranéens de l’UE (Med9). SONORE