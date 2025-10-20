Le président bolivien élu Rodrigo Paz s'adresse à une foule de partisans dans les rues de La Paz après avoir remporté l'élection présidentielle. Donné perdant dans les derniers sondages, le sénateur de centre droit recueille 54,6% des voix, selon le dépouillement de 97,8% des bulletins, a annoncé le Tribunal suprême électoral (TSE). Son adversaire obtient 45,4% des suffrages. IMAGES
Bolivie: le président élu Rodrigo Paz participe aux célébrations dans les rues de La Paz
