Huit bijoux napoléoniens ont été dérobés dimanche au musée du Louvre. Un vol aussi audacieux que symbolique, qui relance le débat sur la sécurité du plus grand musée du monde – déjà fragilisé par la surfréquentation, les tensions sociales et des installations vieillissantes.
Le vol de bijoux au Louvre, un coup au cœur du patrimoine français
