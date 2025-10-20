Les partisans du candidat à la présidence bolivienne Rodrigo Paz célèbrent sa victoire aux élections générales dans les rues de La Paz. Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz remporte le second tour de la présidentielle en Bolivie, devançant son rival de droite Jorge "Tuto" Quiroga, dans un pays en proie à une profonde crise économique après vingt ans de gouvernements socialistes. IMAGES
Partisans de Rodrigo Paz célèbrent sa victoire à La Paz
