Ayodhya s'est illuminée avec plus de 2,6 millions de lampes à la veille de Diwali, sur les rives du fleuve Saryu. Cette ville de temples du nord de l'Inde, est considérée comme le lieu de naissance du Seigneur Ram.
Des millions de lampes illuminent la ville indienne d'Ayodhya pour Diwali
