Maire de la ville d'Orange (Vaucluse) pendant 26 ans et contraint à la démission en 2021 à la suite d'ennuis judiciaires, Jacques Bompard revient sur le devant de la scène : désormais à nouveau éligible, cette figure de l'extrême-droite française espère à 82 ans succéder à son fils Yann, élu maire en 2021, mais lui aussi contraint de laisser son siège après une condamnation pour détournement de fonds publics.
A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
