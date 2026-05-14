Le président chinois Xi Jinping a accueilli Donald Trump au Palais du Peuple à Pékin pour un sommet entre grandes puissances, portant sur plusieurs sujets de tension, de l'Iran au commerce en passant par Taïwan.
Rencontre au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping
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