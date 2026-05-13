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Hantavirus : la France a-t-elle tiré les leçons du covid ?

information fournie par France 24 13/05/2026 à 14:03

Deux réunions par jour à Matignon, mesures sanitaires et suivi permanent de l’évolution du virus... Le gouvernement est passé "en mode gestion de crise" autour de l'hantavirus. Six ans après le covid, l'exécutif se met en ordre de bataille et affirme que "les mesures prises sont les plus strictes d’Europe". Cette gestion est-elle la bonne ? Quelles leçons la France a-t-elle tiré du covid ?

Hantavirus

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