Deux réunions par jour à Matignon, mesures sanitaires et suivi permanent de l’évolution du virus... Le gouvernement est passé "en mode gestion de crise" autour de l'hantavirus. Six ans après le covid, l'exécutif se met en ordre de bataille et affirme que "les mesures prises sont les plus strictes d’Europe". Cette gestion est-elle la bonne ? Quelles leçons la France a-t-elle tiré du covid ?
Hantavirus : la France a-t-elle tiré les leçons du covid ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro