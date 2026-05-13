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Indonésie: le sapu-sapu, un poisson invasif qui prospère malgré la pollution

information fournie par AFP Video 13/05/2026 à 12:48

En Indonésie, une lutte acharnée est engagée contre le sapu-sapu, un poisson invasif qui prospère dans les cours d'eau pourtant fortement pollués de l'île de Java.

Environnement
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1 commentaire

  • 14:05

    la pollution sapu

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