En Indonésie, une lutte acharnée est engagée contre le sapu-sapu, un poisson invasif qui prospère dans les cours d'eau pourtant fortement pollués de l'île de Java.
Indonésie: le sapu-sapu, un poisson invasif qui prospère malgré la pollution
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