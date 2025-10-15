"Le Premier ministre a pris un engagement devant la représentation nationale, devant les Français. Maintenant, nous attendons qu'il tienne son engagement", dit le Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Boris Vallaud au sujet de la suspension de la réforme des retraites, promise par le Premier ministre Sébastien Lecornu. SONORE
Réforme des retraites: "S'il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de gouvernement" (Vallaud)
