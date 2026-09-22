Alors que la France se prépare à la visite du pape Léon XIV, un phénomène surprend depuis quelques années : le nombre de baptêmes d’adolescents et d’adultes explose. Plus de 21 000 catéchumènes ont reçu le sacrement en 2026, un niveau record. Comment expliquer ce regain d'intérêt pour la religion catholique ?
Record de baptêmes, influenceurs catholiques : comment l'Église séduit les jeunes
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