Alep, capitale économique de la Syrie, a été dévastée par les combats qui ont vu s'y opposer les forces rebelles et le régime entre 2012 et 2016. Le séisme de 2023 a également lourdement endommagé la vieille ville. Mais aujourd'hui, la reconstruction est en cours, notamment pour les monuments historiques de la ville.
Reconstruction d'Alep : la capitale économique de la Syrie renaît de ses cendres
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