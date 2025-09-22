A la Une de la presse, ce lundi 22 septembre, la reconnaissance, aujourd’hui, de la Palestine par la France à l’assemblée générale des Nations unies. Neuf nouveaux pays occidentaux ont également décidé de lui emboîter le pas.
Reconnaissance de la Palestine: "Enfin, mais peut-être trop tard ?"
