A Goma, les autorités réhabilitaient mardi un centre pour traiter Ebola face à l'augmentation du nombre de cas. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur "l'ampleur et la rapidité" de l'épidémie d'Ebola dans la région.
RDC: Les autorités réhabilitent un centre pour traiter Ebola à Goma
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