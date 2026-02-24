En RD Congo, Willy Ngoma, cadre du mouvement rebelle AFC/M23 a été abattu dans l’est du pays dans une frappe de drone. Plusieurs sources sécuritaires confirment ce décès. Dans la zone, les combats se poursuivent malgré les déclarations de cessez-le feu. Depuis plusieurs jours, les affrontements sont intenses vers Rubaya, une cité contrôlée par les rebelles. C’est une zone stratégique, une manne financière importante pour la rébellion car c’est une zone riche en minerai.
RD Congo : Willy Ngoma, cadre de l’AFC/M23, tué dans une frappe de drone
