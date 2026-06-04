 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RD Congo : une journée "ville morte" à Kinshasa

information fournie par France 24 04/06/2026 à 17:44

En République démocratique du Congo, la capitale a tourné au ralenti ce mercredi. À l’appel de la plateforme d’opposition C64, de nombreux habitants de Kinshasa étaient invités à observer une journée "ville morte" pour s’opposer à la volonté de la majorité au pouvoir de modifier la Constitution. Les explications avec notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazzara-Kibangula.

Vidéos les + vues

1

Opération "ville morte" à Kinshasa, initiée par la coalition d'opposition C64

information fournie par France 24 03 juin
2

Khamenei : Trump souhaite rencontrer l'homme dont il a fait tuer la famille

information fournie par France 24 00:16
3

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 05:47
2
4

D'épais nuages de fumée après des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban

information fournie par AFP Video 11:15
5

Liban : un Casque bleu serbe tué par des tirs de mortier

information fournie par France 24 15:43
6

La Russie fragilisée au lancement de son forum économique

information fournie par France 24 16:46
1
7

Pêche au calmar: enquête sur une destruction de grande ampleur

information fournie par France 24 18:46
8

La croissance mondiale menacée par le conflit au Moyen-Orient

information fournie par France 24 03 juin
1

Canicule: la vigilance orange s'élargit à Paris et sa petite couronne

information fournie par AFP 28 mai
2

En pleine canicule, des pompiers déjà inquiets se préparent aux feux de l'été

information fournie par AFP 28 mai
3

Canicule : les écoles restent ouvertes à Paris malgré les températures élevées

information fournie par AFP Video 28 mai
1
4

Liban: au moins 17 morts dans des frappes israéliennes dans le sud et près de Beyrouth

information fournie par AFP 28 mai
7
5

Canicule: la chaleur s'estompe à l'ouest mais se prolonge ailleurs

information fournie par AFP 29 mai
1
6

Drone en Roumanie: "personne ne peut dire" si l'appareil était russe, dit Poutine

information fournie par AFP 29 mai
7

Possible accord entre l'Iran et les Etats-Unis: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 mai
1
8

Nouveaux pics de chaleur inédits en Europe de l'Ouest, les critiques fusent en France

information fournie par AFP 28 mai
6
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank