En RD Congo, le verdict est tombé dans le procès de Constant Mutamba. L’ancien ministre de la Justice a été condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics initialement alloués à la construction d’une prison. C’est la fin d’une saga judiciaire qui aura duré plusieurs mois à Kinshasa.
RD Congo: l'ex-ministre Constant Mutamba condamné à trois ans de travaux forcés
