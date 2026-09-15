En RD Congo, la coalition d’opposition C64 a manifesté dans les rues de Kinshasa. Depuis plusieurs mois ses membres s’opposent au projet de changement de la Constitution porté par la majorité au pouvoir. Une manifestation alors que s’ouvre la rentrée parlementaire pour les députés congolais. Reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangula.
RD Congo : heurts et gaz lacrymogène lors de rassemblements de l'opposition
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