Alors que des affrontements se poursuivent dans la région voisine du Kordofan, le Premier ministre soudanais a annoncé le retour du gouvernement pro-armée dans la capitale après près de trois années d'exil. Un retour qui veut marquer le début de la reconstruction de la ville.
Ravagée par la guerre, la capitale du Soudan se reconstruit lentement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro