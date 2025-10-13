 Aller au contenu principal
Rassemblement à Tel-Aviv avant la libération prévue des otages

information fournie par AFP Video 13/10/2025 à 08:32

Des dizaines d'Israéliens se rassemblent aux petites heures du matin sur la place de Tel-Aviv connue comme la place des Otages, en attente de la libération prévue des otages israéliens prévue pour lundi matin.

Proche orient
