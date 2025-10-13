Des dizaines d'Israéliens se rassemblent aux petites heures du matin sur la place de Tel-Aviv connue comme la place des Otages, en attente de la libération prévue des otages israéliens prévue pour lundi matin.
Rassemblement à Tel-Aviv avant la libération prévue des otages
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro