Un rassemblement en soutien avec le peuple américain après le décès de Renée Good et Alex Pretti, tués à Minneapolis sous les balles de la police de l'immigration (ICE), réunit quelques dizaines de personnes près du Quai d'Orsay dont des Américains, Marine Tondelier, patronne des Ecologistes, et Edwy Plenel, ancien directeur de publication de Mediapart. IMAGES
Rassemblement à Paris après les décès d'Alex Pretti et Renee Good tués à Minneapolis
