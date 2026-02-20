Des fidèles musulmans rejoignent la vieille ville de Jérusalem en passant par la porte de Damas pour accomplir les premières grandes prières du vendredi du ramadan sur l'esplanade des Mosquées. IMAGES
Ramadan: des fidèles affluent vers l'esplanade des Mosquées pour la 1re prière du vendredi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro