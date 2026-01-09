Encore aujourd'hui, les accouchées ne sont pas toujours au centre du processus. Leur voix peut être écrasée par l’équipe médicale, leur plan d’accouchement oublié et leur personne même infantilisée, voire violentée. Comment faire en sorte que les femmes puissent prendre davantage part à leur propre accouchement et comment peuvent-elles être accompagnées dans ce moment si important ? Laure Manent pose la question à Justine Le Lez, sage-femme et consultante en santé publique passée par l’OMS.
Quand les femmes prennent l’accouchement en main
