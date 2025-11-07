Kosmos, un nouvel agent IA scientifique capable de lire jusqu’à 1 500 articles scientifiques et d’écrire 42 000 lignes de code par session, peut accomplir l’équivalent de six mois de travail en une seule journée. Sa vraie innovation : un "modèle du monde" structuré et mis à jour en continu. S’il a permis des avancées dans les neurosciences, science des matériaux et la génétique, environ 20 % de ses résultats sont non vérifiables, rendant essentielle la relecture humaine, gage de rigueur.
Quand l'intelligence artificielle veut remplacer les chercheurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro