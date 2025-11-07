 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand l'intelligence artificielle veut remplacer les chercheurs

information fournie par France 24 07/11/2025 à 15:34

Kosmos, un nouvel agent IA scientifique capable de lire jusqu’à 1 500 articles scientifiques et d’écrire 42 000 lignes de code par session, peut accomplir l’équivalent de six mois de travail en une seule journée. Sa vraie innovation : un "modèle du monde" structuré et mis à jour en continu. S’il a permis des avancées dans les neurosciences, science des matériaux et la génétique, environ 20 % de ses résultats sont non vérifiables, rendant essentielle la relecture humaine, gage de rigueur.

IA: Intelligence artificielle

Vidéos les + vues

1

France: mobilisation des retraités en pleine incertitude budgétaire

information fournie par AFP Video 06 nov.
5
2

Oléron: le suspect évoque des "ordres d'Allah", mais n'est pas lié à des "organisations terroristes"

information fournie par AFP 06 nov.
3
3

Ligue Europa : sale soirée pour les clubs français

information fournie par France 24 08:13
4

Ile d'Oléron: les gendarmes près de la voiture du suspect

information fournie par AFP Video 05 nov.
5

Le Paris des Arts à Athènes, spéciale gastronomie

information fournie par France 24 10:35
6

Rwanda - RDC : le difficile retour des réfugiés

information fournie par France 24 10:41
7

PFAS en France : le poison à venir

information fournie par France 24 10:30
8

Le typhon Kalmaegi fait cinq morts au Vietnam, après 188 aux Philippines

information fournie par AFP 12:45
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Charles III retire ses titres à son frère Andrew, emporté par l'affaire Epstein

information fournie par AFP 31 oct.
4

Italie: interruption des opérations après l'effondrement d'une autre partie de la tour

information fournie par AFP Video 03 nov.
5

A Troyes, Darmanin en visite sur le site d'une future "prison modulaire"

information fournie par AFP Video 03 nov.
6

Budget: Coquerel (LFI) tacle les socialistes, "idiots utiles du macronisme"

information fournie par AFP Video 03 nov.
7
7

Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle

information fournie par AFP 03 nov.
8

Menacé d'interdiction en France, Shein interdit la vente des "poupées sexuelles" sur son site

information fournie par AFP 03 nov.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
8

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank