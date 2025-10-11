Touché à la cheville droite contre l'Azerbaïdjan vendredi (3-0), Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le déplacement de l'équipe de France en Islande comptant pour les qualifications du Mondial-2026.
Qualifications Mondial-2026: les Bleus perdent Mbappé
