La Doctorante en sciences politiques, Clara Lucas, revient sur les propos polémiques de Brigitte Macron à propos des militantes féministes.
Propos polémiques de B. Macron : le mépris des élites ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro