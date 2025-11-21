Formule 1 des airs, capsules qui décollent à la verticale, taxis aériens sans pilote : les inventeurs du monde entier redoublent d’imagination pour nous faire quitter le bitume et explorer le ciel. Mais a-t-on vraiment besoin de tous ces engins au-dessus de nos têtes ? Pollution sonore et visuelle, consommation énergétique, autonomie limitée, il y a encore beaucoup d'obstacles à relever avant de se déplacer comme dans le "Cinquième Élément".
Promesses, décollage et couacs au pays de la voiture volante
