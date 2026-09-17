Donald Trump a menacé mercredi de rompre les échanges commerciaux avec l'Union européenne en réaction à son projet de faire du Canada le premier pays membre associé de l'UE.
Projet d'association UE/Canada: Trump menace d'arrêter les échanges avec l'Europe
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