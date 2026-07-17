Une fuite de documents confidentiels a révélé la manière dont la Russie a missionné des agents pour diffuser des centaines d'articles dans des médias francophones ouest-africains et centrafricains. France 24 s'est rendu à Dakar, au Sénégal, pour remonter le fil de ces opérations secrètes.
"Projet Afrika" : sur la piste des campagnes d'influence russes
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