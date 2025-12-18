 Aller au contenu principal
Procès Péchier: condamné à la perpétuité, l'anesthésiste va faire appel

information fournie par AFP Video 18/12/2025 à 17:26

L'anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, dont il était accusé.

