Certains outils censés protéger les adolescents sur Instagram ont été "conçus pour échouer", a affirmé mercredi l'ancien ingénieur de Meta Arturo Bejar, premier témoin du grand procès fédéral où une coalition d'Etats américains accuse le géant des réseaux sociaux d'avoir menti sur leur dangerosité.
Procès Meta:certains outils de sécurité "conçus pour échouer", accuse un ex-ingénieur
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