Une mystérieuse maladie décime les éléphants dans une région touristique du sud du Kenya, située près de la frontière tanzanienne et du mont Kilimandjaro. Une vingtaine de décès d'éléphants y ont été signalés depuis le mois de juin. N°C4L9463
Dans le sud du Kenya, un mal mystérieux continue de tuer des éléphants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro