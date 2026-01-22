"J'ai trouvé que c'était un interrogatoire long, j'ai loué la particulière pugnacité de ma cliente, je trouve à mes yeux que l'interrogatoire s'est bien passé", déclare Me Rodolphe Bosselut, avocat de Marine Le Pen, appelée à la barre lors du procès en appel sur l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du Front national. (COMPLÈTE VIDI93G32NQ_FR ET VIDI93GZ29E_FR) SONORE
Procès FN: l'interrogatoire de Marine Le Pen "s'est bien passé", selon son avocat
