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Prix des carburants: Tondelier dénonce "des décennies d'impréparation"

information fournie par AFP Video 17/09/2026 à 15:21

La candidate des Ecologistes à la présidentielle Marine Tondelier dénonce "l'impréparation" du gouvernement face à la crise énergétique et affirme qu'il y a "un problème sur le calibrage administratif" des aides, "pas assez ciblées" sur le carburants.

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1 commentaire

  • 16:49

    La Russie a plein de carburant.... mais il a fallu que nos dirigeants jouent le jeu des us en allant s'empêtrer dans une embrouille qui n'st pas la notre. Quand c'est les us qui attaquent quelqu'un il y a moins de levée de bouclier... comme par hasard...

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