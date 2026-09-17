La candidate des Ecologistes à la présidentielle Marine Tondelier dénonce "l'impréparation" du gouvernement face à la crise énergétique et affirme qu'il y a "un problème sur le calibrage administratif" des aides, "pas assez ciblées" sur le carburants.
Prix des carburants: Tondelier dénonce "des décennies d'impréparation"
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