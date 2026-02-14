Prisonniers politiques vénézuéliens: des proches entament une grève de la faim

information fournie par AFP Video • 14/02/2026 à 12:58

Des proches et les partisans des prisonniers politiques vénézuéliens incarcérés entament une grève de la faim devant le centre de détention Zona 7 à Caracas afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il adopte un projet de loi d'amnistie historique visant à mettre fin à l'utilisation des tribunaux pour réprimer la dissidence. Si elle est promulguée, cette loi d'amnistie devrait couvrir toutes les accusations portées contre les dissidents qui se sont opposés au régime de l'ancien dirigeant Nicolas Maduro et de son prédécesseur Hugo Chavez au cours des 27 dernières années. Les législateurs ont reporté son adoption après avoir échoué à trouver un accord sur son application et ont convenu de poursuivre le débat le 19 février. IMAGES