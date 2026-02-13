 Aller au contenu principal
Faut-il fournir l'historique de ses réseaux sociaux pour voyager aux États-Unis ?

information fournie par France 24 13/02/2026 à 21:57

C'est une rumeur qui a envahi les réseaux sociaux ces derniers jours : les voyageurs français qui souhaiteraient se rendre aux États-Unis devraient fournir d'abord "l'historique de leurs réseaux sociaux". Une mesure décriée mais qui n'en est, pour le moment, qu'au stade de consultation. Elle pourrait entrer en vigueur à l'été 2026. Décryptage dans Info Intox de Jules BOITEAU.

